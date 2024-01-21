Мэр и глава военной администрации подрались из-за мемориала на Украине Глава военной администрации и мэр Ромны подрались на Аллее Славы

Фото: Pavlo_bagmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

Между главой Роменской военной администрации Денисом Ващенко и мэром города Олегом Стогнием произошла драка, сообщает агентство УНИАН. Потасовке предшествовал спор мэра с жителями по поводу мемориала погибшим военным на Аллее Славы, которые хотели украсить место вазонами с цветами.

За родственников военных заступился Стогний и попросил «не орать на людей». Ему же нанесли первый удар. После этого Ващенко пригрозил ударить оппонента «еще три раза». Он также сообщил, что Стогний написал на него заявление в полицию за избиение.

Ранее в Сети распространилось видео убийства сотрудника военкомата призывником на Украине. Двое военкомов пытались проникнуть в квартиру, чтобы мобилизовать мужчину, однако тот выстрелил в одного из них в упор из огнестрельного оружия. Военкор Дмитрий Стешин, комментируя убийство военкома, подчеркнул, что подобный инцидент произошел в стране впервые. Однако аналогичных происшествий может стать больше, считает Стешин.

До этого мобилизованный боец штурмового подразделения морской пехоты Вооруженных Сил России с позывным Куба ликвидировал на Донецком направлении в рукопашной схватке бойца ВСУ. Еще одного взял в плен. Третий противник сбежал.