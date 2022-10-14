Мэр Харькова сообщил о взрывах в городе

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Харьков, Украина

Мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале заявил о нескольких взрывах в городе. По его словам, 14 октября зафиксированы четыре прилета.

Четыре прилета в Харькове, — написал Терехов.

Позднее он написал еще о нескольких взрывах.

В этот же день глава администрации Харьковской области Украины Олег Синегубов заявил о повреждении инфраструктурного объекта при обстреле Чугуевского района. По его данным, пострадал один человек.

Сутками ранее Синегубов обратился к жителям города с призывом оставаться в укрытиях. Руководитель региона отметил, что по городу наносятся ракетные удары.

Днем 14 октября местные власти сообщили о воздушной тревоге в Одесской, Николаевской, Черниговской, Сумской и Полтавской областях Украины. При этом СМИ сообщили о том, что сирены слышны также в Кировоградской и Днепропетровской областях.