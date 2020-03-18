https://static.news.ru/photo/f7f1068e-6945-11ea-95ce-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Кернес Фото: Геннадий Кернес/facebook.com

Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что в Италии развивается критическая ситуация из-за коронавируса.

В Италии работает и метро, и общественный транспорт, только там никто не ездит уже. Там одни трупики, — заявил градоначальник, сообщает РИА Новости.

Ранее итальянские власти заявили, что от коронавируса в стране за сутки умерли 475 человек. Общее число жертв составило 2978 человек, заразились более 35 тысяч.

NEWS.ru писал, что итальянские власти объяснили стремительное распространение коронавируса в стран тем, что врачи не могут распознать симптомы вызванной им болезни.

На Украине зарегистрировано два смертельных случая от коронавируса. Заразились более 10 жителей страны.

Всего в мире коронавирусом заразились более 204 тысяч человек, 8,1 тысячи умерли, более 82 тысяч выздоровели.