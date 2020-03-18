Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что в Италии развивается критическая ситуация из-за коронавируса.
В Италии работает и метро, и общественный транспорт, только там никто не ездит уже. Там одни трупики, — заявил градоначальник,
сообщаетРИА Новости.
Ранее итальянские власти заявили, что от коронавируса в стране за сутки умерли 475 человек. Общее число жертв составило 2978 человек, заразились более 35 тысяч.
NEWS.ru писал, что итальянские власти объяснили стремительное распространение коронавируса в стран тем, что врачи не могут распознать симптомы вызванной им болезни.
На Украине зарегистрировано два смертельных случая от коронавируса. Заразились более 10 жителей страны.
Всего в мире коронавирусом заразились более 204 тысяч человек, 8,1 тысячи умерли, более 82 тысяч выздоровели.
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