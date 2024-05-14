Мэр Харькова сообщил о взрыве Мэр Харькова: в городе произошел взрыв

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Харькове был слышен взрыв, сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале. В Харьковской области объявлена воздушная тревога.

В городе был слышен взрыв. Сейчас выясняем — удар был по Харькову или по его окрестностям. Будьте осторожны! — написал Терехов.

Ранее взрыв раздался в Умани Черкасской области в центральной части Украины. Местные паблики сообщали, что в городе видели группу беспилотников. Власти ситуацию не комментировали.

Воздушная тревога объявлялась в Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях. Позже сирены сработали в Винницкой, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях.

До этого в городах Белополье и Ворожба Сумской области началась эвакуация населения. По словам главы местной военной администрации Владимира Артюха, желающие выехать из населенных пунктов должны обратиться к старостам и председателям общин. Он добавил, что эвакуированное население будет размещено в местах компактного проживания на территории области.

Кроме того, издание The New York Times сообщало, что ВСУ ждут серьезные потери, если украинское командование отдаст приказ защищать Харьковскую область. Это объяснили в том числе истощением украинских войск.