Власти Харькова сообщили о серии взрывов в городе

Фото: Peter Druk/XinHua/Global Look Press

В Харькове прогремели взрывы. Мэр Игорь Терехов сообщил в своем Telegram-канале о попаданиях по административно-производственному зданию в городе. По его словам, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям устанавливает степень разрушений и наличие пострадавших.

«Прилеты» по одному из предприятий Харькова. Предварительно попадание в административно-производственное здание, расположенное на территории. Есть разрушения, — написал Терехов.

Ранее в Киеве была объявлена воздушная тревога, сирена также звучит в Днепропетровской области и на находящихся под контролем Украины территориях Харьковской и Запорожской областей. Жители Харьковской области опубликовали кадры взрывов. Сообщается, что их было около десяти. Тревогу также объявили в Черниговской, Кировоградской, Николаевской, Киевской и Полтавской областях.

20 октября на всей территории Украины также была объявлена воздушная тревога. Тогда же стало известно, что из-за разрушения генерирующих объектов электроэнергии на территории республики в некоторых регионах ввели ограничения по снабжению электричеством.