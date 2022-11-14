Мэр Харькова сообщил о повреждении промышленного объекта при обстреле

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В результате взрыва в Харькове, по предварительным данным, пострадал промышленый объект. расположенный в индустриальном районе. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр города Игорь Терехов.

Ракетный обстрел Индустриального района Харькова. Предварительно — промышленный объект, — написал он.

Терехов также сообщил, что информация о пострадавшиъх уточняется.

Ранее о взрывах в Харькове сообщало украинское издание «Страна.ua».

В свою очередь агентство ТАСС сообщило о мощных взрывах в Луганске. По данным корреспондента агентства, они произошли в южной и центральной частях города. Экстренные службы и власти города пока не комментировали ситуацию.