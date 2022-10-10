Мэр Харькова сообщил, что весь город остался без света и воды

Фото: ihor_terekhov/t.me

Игорь Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что весь город остался без света и воды, об этом он заявил в эфире национального телемарафона. По его словам, это произошло после выхода из строя критически важных объектов инфраструктуры.

Сейчас город Харьков полностью обесточен. Нет электроэнергии, нет подачи воды, — сказал Терехов.

Харьковский метрополитен также временно остановил движение поездов. Отмечается, что работа метро приостановлена по техническим причинам. Также СМИ пишут, что временно прекращено движение наземного транспорта в городе.

В свою очередь мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что в городе пропало электричество и приостановлена подача воды. Ранее стало известно, что в Киеве прогремела серия взрывов.

Вслед за Киевом взрывы раздались в Днепре, фиксируются пожары. Также хлопки слышны в Тернополе, Виннице, Хмельницкой и Житомирской областях Украины, во многих населенных пунктах на западе страны отключено электричество.