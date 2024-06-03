Мэр Харькова рассказал, откуда город вынужден брать электричество Мэр Терехов: у Харькова нет собственной генерации электроэнергии

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В Харькове не осталось собственной генерации электроэнергии после мощных ударов по инфраструктуре, заявил мэр города Игорь Терехов в интервью эстонской телерадиовещательной компании ERR. По его словам, населенный пункт вынужден брать электроэнергию у других городов.

23 марта 2024 года были нанесены очень серьезные удары по энергетической сфере. Сегодня у нас нет ни одной собственной генерации в городе, и мы вынуждены брать электричество из других городов. Это очень трудная ситуация, и она балансирует на грани, мы это прекрасно понимаем, — заявил он.

Также Терехов отметил, что рассчитывает на финансовую помощь со стороны Германии для решения этой проблемы. По его словам, у него есть некие «договоренности в Берлине» о подписании соглашения, по которому Харькову в срочном порядке должны предоставить 25 млн евро.

Ранее Игорь Терехов заявлял, что жители Харькова продолжают использовать русский язык в общении. По его словам, часто харьковчане говорят на суржике — смеси русского и украинского языков. Его, по словам градоначальника, назвали слобожанским языком, который использовали и раньше. Также мэр отметил, что раньше в Харьков приезжало очень много россиян. Они, как уточнил Терехов, посещали город по выходным, а также тратили там деньги.