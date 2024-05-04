Мэр Харькова рассказал о взрывах в городе Мэр Харькова Терехов: три человека пострадали после ночных взрывов в городе

Мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале рассказал, что в ночь на субботу, 4 мая, в городе прогремели взрывы. По его словам, беспилотниками были атакованы объекты гражданской инфраструктуры в Основянском районе города.

В результате случившегося в одном из зданий начался пожар. Трое человек, включая ребенка, получили ранения. Информация об их состоянии не приводится.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские войска нанесли серию ударов по району станции метро «Основа» в Харькове, где располагался цех по изготовлению беспилотников с готовой продукцией. По его словам, было выпущено не менее четырех ракет. Подпольщик отметил, что точный адрес места прилета пока неизвестен, а сама информация поступила от медработников. Минобороны России эту информацию не комментировало.

До этого Лебедев сообщал, что Вооруженные силы России ударили по складам с боекомплектом в городе Чугуеве Харьковской области. По его словам, там прозвучали два взрыва. Он уточнил, что взрывы были такой силы, что даже жители Слободского района Харькова слышали громкие звуки на удалении в 20 километров. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.