В нескольких регионах Украины заявили об ударах по объектам инфраструктуры

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В Харьковской, Черкасской, Днепропетровской и Запорожской областях Украины были нанесены удары по объектам критической инфраструктуры, о чем сообщили местные СМИ и власти. Ранее на территории всех областей страны была объявлена воздушная тревога, следом стали появляться сообщения о взрывах и работе ПВО. Так, мэр Харькова Игорь Терехов заявил об ударах по местному объекту критической инфраструктуры и о двух «прилетах» по городу.

Два «прилета» по Харькову. Враг ударил по объекту критической инфраструктуры в городе, — написал Терехов.

Глава областной военной администрации Черкасской области Игорь Табурец рассказал, что часть региона была обесточена после попадания по объекту критической инфраструктуры.

Атакован один из объектов критической инфраструктуры Черкасской области. В связи с этим часть области обесточена, — заявил Табурец в своем Telegram-канале.

Кроме того, агентство «УНИАН» заявило об ударах по объектам на территории Запорожья и Днепропетровской области. В Запорожье сообщается об отключениях света. Также стало известно, что в Харькове после ударов была приостановлена работа метрополитена.

«Украинские железные дороги» также заявили о наличии обесточенных участков и задержке нескольких рейсов. На линии были выведены резервные тепловозы.

Ранее украинские журналисты сообщили о взрывах на территории Винницкой и Полтавской областей Украины. Кроме того, появилась информация о работе ПВО. Подчеркивалось, что системы противовоздушной обороны сработали на территории не только Киевской, но и Днепропетровской области.