Мэр города Верделло поблагодарил РФ за помощь в борьбе с COVID-19

https://static.news.ru/photo/aa1d1c1e-81f4-11ea-aa9b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Matteo Biatta/Ropi/GlobalLookPress

Мэр города Верделло провинции Бергамо в Италии Фабио Моссале поблагодарил российских военных медиков за помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Работа ваших специалистов очень профессиональна и эффективна. <...> Мы видим, что в предыдущем доме инвалидов после проведённой дезинфекции значительно улучшилась ситуация, заболеваемость снизилась, — привели слова главы города в ТАСС.

Отмечается, что российские специалисты провели дезинфекцию в пансионатах для пожилых в более чем 62 населённых пунктах области Ломбардия. В этой области пока сохраняется эпицентр коронавирусной инфекции.

Ранее NEWS.ru сообщал, что мэр итальянского города Дольмино Франческо Бромани выразил благодарность российских специалистам за помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией.