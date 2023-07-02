Мэр французского города рассказал о нападении протестующих на его дом Мэр французского города Л’Ай-ле-Роз заявил, что протестующие напали на его дом

Фото: L.Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мэр французского города Л’Ай-ле-Роз Винсент Жанбрюн сообщил в Twitter, что на его дом напали протестующие. Он добавил, что пострадали его жена и ребенок. Сам глава города во время нападения находился в мэрии.

Нападавшие протаранили мой дом на машине, затем подожгли автомобиль, чтобы устроить пожар в доме, где спали мои жена и двое маленьких детей, — написал градоначальник.

В ночь на 2 июля французская полиция задержала сотни участников протестных акций по всей стране. Уточняется, что 194 задержания были произведены в Париже. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен добавил, что минувшая ночь прошла спокойнее благодаря решительным действиям полиции.

По данным МВД Франции, в ночь на 1 июля в ходе протестов полиция задержала 994 человека. В ведомстве уточнили, что в ходе подавления протестов 79 полицейских получили ранения разной степени тяжести. Всего на территории страны были мобилизованы 45 тысяч жандармов.

Массовые беспорядки по всей Франции начались после того, как 27 июня полицейские при проверке на дороге в пригороде Парижа застрелили 17-летнего подростка. Правоохранители заявили, что юноша отказался выполнять их требования. Участники протестов устраивают поджоги автомобилей, зданий полиции и местных властей. В ряде районов на подавление беспорядков брошен спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты. В ночь на 30 июня силовики задержали более 600 нарушителей.