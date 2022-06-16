Мэр Донецка сообщил об обстреле центра города

Фото: dan-news

Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил в своем Telegram-канале об очередном обстреле города. По его словам, в ходе обстрела в районе Центрального универмага есть пострадавшие, также повреждено три автомобиля и окна домов.

Имеются пострадавшие, повреждено три автомобиля, остекление окон местных домов. Обстоятельства уточняются. На месте работают оперативные службы, — написал чиновник.

Кроме того, один из боеприпасов разорвался в другой части города на улице Уральской, повредив частный автомобиль, передает РИА Новости. Хозяев на месте не было, никто не пострадал. Также на улице Керамической осколочным снарядом ранило мирную жительницу, другие части ракет повредили дорожное полотно и фундамент жилого дома на улице Кирова.

Ранее Донецк подвергся интенсивному обстрелу: в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня отметили, что за два часа обстрелов города ВСУ выпустили почти 300 ракет РСЗО и артиллерийских снарядов. Наиболее интенсивным атакам подверглись Буденновский, Кировский, Киевский, Куйбышевский и Ворошиловский районы.