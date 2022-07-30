Мэр Днепра осудил Зеленского за возможное лишение гражданства Корбана Мэр Днепра Филатов осудил Зеленского за возможное лишение гражданства Корбана

Фото: Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Мэр Днепра Борис Филатов раскритиковал Владимира Зеленского на фоне появившейся информации о лишении гражданства Украины главы теробороны Днепропетровской области Геннадия Корбана, рассказал он Politico. По его мнению, подобные действия являются признаком «узурпации власти».

Надеюсь, что это все-таки просто трагическая ошибка. Я бы очень не хотел, чтобы центральная власть, воспользовавшись тем, что у нас в стране война, начала, скажем так, создание самодержавия, — подчеркнул политик.

Также он призвал Зеленского «отложить все разногласия и обиды» в период проведения военных действий и сплотиться вокруг флага, как это неофициально сделали большинство политиков на Украине. Как считает Филатов, проводимая военная операция — не повод создавать автократию.

Ранее глава штаба теробороны Днепропетровской области Геннадий Корбан подтвердил, что он не может въехать на территорию Украины. До этого местные СМИ распространили видеофрагмент, на котором пограничники конфискуют у Корбана украинский паспорт. Сам глава партии «УКРОП» отметил, что пограничники не могут пустить его на Украину ни по одному другому документу, с чем сейчас разбираются его адвокаты.