Мэр Даугавпилса признал Крым российским Мэр латвийского Даугавпилса Элксниньш объяснил, почему Крым российский

Фото: Ministry of Culture Russia/Global Look Press

Мэр второго по величине города в Латвии Даугавпилса Андрейс Элксниньш признал Крым российским. Он также отказался называть Россию агрессором в эфире радио Delfi.

Крым является частью Российской Федерации, — ответил мэр на вопрос о принадлежности полуострова.

Элксниньш добавил, что прежде уже озвучивал свою позицию. Ведущая указала ему на то, что в мире в большинстве своем не признали воссоединение полуострова с Россией.

Нельзя разделять то, что он был включен в состав Российской Федерации и что вся Европа и весь мир после этого продолжали сотрудничать с Россией, — подчеркнул политик.

Он также назвал нынешнюю ситуацию на Украине «проигрышем дипломатии», добавив, что за украинский кризис ответственны Киев, Москва и Вашингтон.

Ранее Италия, Франция и Германия не поддержали требования президента Украины Владимира Зеленского вернуть полуостров Крым под контроль Киева. Об этом написал в статье для журнала American Conservative обозреватель Патрик Бьюкенен. Он также добавил, что в вопросе Крыма позиция Зеленского пользуется поддержкой только у некоторых стран Восточной Европы.