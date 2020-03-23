https://static.news.ru/photo/9a5a6ad8-6d05-11ea-9df0-fa163e074e61_660.jpg Джорджио Гори Фото: imago stock&people/Global Look Press

Мэр итальянского Бергамо, который является одним из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса городов на Апеннинском полуострове, решил вывезти дочерей из Англии, где они учатся. Джорджио Гори убеждён, что на родине его наследницам будет лучше, чем в королевстве.

Политик считает, что британское правительство не приняло своевременных мер для защиты населения.

У меня две дочери, они учатся в Англии, одна — в колледже в Тонтоне, другая получает степень магистра в Кентербери, — заявил итальянец в беседе с Sky News.

Ситуация с COVID-19 в самом Бергамо такова, что местный крематорий не справляется с наплывом тел умерших. Из-за этого трупы приходится вывозить в другие города на военных машинах. Италия в настоящее время лидирует в мире по числу жертв коронавирусной инфекции. На помощь местным специалистам прибыли бригады врачей, военных вирусологов и эпидемиологов из России. Их доставили самолётами Ил-76 Минобороны РФ, писал NEWS.ru.