«Мы армия Украины»: Боррель призвал отправить Киеву больше боеприпасов Боррель призвал передать Украине больше боеприпасов

Фото: U.S. Navy

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ВСУ получают достаточно вооружений, но мало боеприпасов, поэтому он призвал передать Киеву больше боевых снарядов, сообщает ТАСС. Он также назвал ЕС частью ВСУ, так как, по его мнению, конфликт на Украине является «экзистенциальным вызовом» европейской безопасности.

Мы армия Украины, поскольку этот конфликт — это вызов нашей безопасности, экзистенциальный вызов. Украина получает достаточно оружия, но мало боеприпасов. В этом проблема, важно, чтобы Зеленскому меньше аплодировали, но поставляли боеприпасы, — сказал Боррель.

Он отметил, что Европейский союз должен также начать технологический блицкриг в своей промышленности, чтобы обеспечить свои армии оружием и боеприпасами.

15 февраля Боррель призвал европейские страны передать Украине современные танки. По его словам, европейские боевые машины «пылятся на складах» и «не приносят пользы». Политик считает, что весной и летом Европа столкнется с «решающими событиями».

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц напомнил о поставках Украине зенитных танков Gepard и указал на планирующиеся поставки артиллерийских радаров Cobra и систем ПВО IRIS-T. Канцлер заверил, что поддержка Украины будет продолжаться столько, «сколько это будет необходимо».