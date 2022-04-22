Unique: менее половины австрийцев согласны с властями страны по Украине

Исследовательский институт Unique провёл опросы, в ходе которых пытался узнать отношение австрийцев к руководству страны по вопросу Украины, сообщает РИА Новости. По результатам опроса выяснилось, что лишь 40% согласны с властями страны касательно украинского вопроса. В опросе приняли участие более 500 человек старше 16 лет.
Согласно опросам, 40% респондентов
Ранее агентство ТАСС со ссылкой на нефтегазовую компанию OMV сообщило, что Австрия нашла замену российской нефти и прекратила её импорт и переработку. Там отметили, что на долю России приходилось не более 8% общего импорта нефти в страну.
Австрийский канцлер Карл Нехаммер до этого заявил, что страна сможет стать независимой от поставок российской нефти только через несколько лет, так как на данном этапе это сделать невозможно. По его словам Австрия на 80% зависит от российского газа, и руководство страны уже пытается найти решение для того, чтобы отказаться от энергоресурсов из РФ.