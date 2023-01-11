Мемуары принца Гарри побили рекорд продаж в Британии

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press

Автобиография принца Гарри Spare («Запасной») стала самой продаваемой научно-популярной книгой в Великобритании. Как сообщает The Guardian, в первый же день из книжных магазинов выкупили около 400 тысяч экземпляров.

Насколько нам известно, единственные книги, которых продали больше в первый день, — это книги с другим Гарри (Поттером. — NEWS.ru) в главной роли, — сказал управляющий директор Transworld Penguin Random House Ларри Финли.

Младший сын короля Британии дал три интервью перед выходом мемуаров. Последнее вышло в программе «Доброе утро, Америка» на канале ABC. В СМИ также попало немало утечек из книги, самые громкие были в обзоре NEWS.ru.

8 января принц Гарри, герцог Сассекский оказался вычеркнут из сценария коронации его отца — нового монарха Великобритании Карла III. Вопреки традиции, у него не будет какой-либо официальной роли в церемонии, которая должна состояться 6 мая.

Предполагалось, что поводом для этого послужили откровения принца Гарри в мемуарах. По словам источника Daily Mail, принц Уильям весьма расстроен содержанием книги и «пылает гневом». Однако мстить Гарри он не собирается и будет «хранить молчание на благо своей семьи и страны».