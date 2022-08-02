Мельник запросил встречу с Шольцем, чтобы извиниться за «колбасу»

Фото: IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press

Андрей Мельник

Посол Украины в Германии Андрей Мельник, который в скором времени покинет пост и вернется в Киев, запросил встречу с канцлером Олафом Шольцем, на которой рассчитывает извиниться за оскорбительное сравнение главы немецкого правительства с «обиженной колбасой». Об этом Мельник заявил в интервью Bild TV, уточнив, что пока не получил ответа на запрос, но рассчитывает на положительный результат.

Я уже говорил, что это выражение было не вполне уместным. Я говорил, что я готов [принести извинения], если бы канцлер меня принял перед отъездом. Я запросил встречу, [на которой] я принесу ему извинения, — заявил Мельник.

Он также добавил, что главным его желанием на посту посла было укрепление отношений Германии и Украины, «даже если это не выглядело так со стороны». Мельник добавил, что иногда ему приходилось «повышать голос», без чего немецкое общество вряд ли осознало бы серьезность ситуации.

Мельник неоднократно оскорблял канцлера Германии. 3 мая посол назвал Шольца «обиженной ливерной колбасой», комментируя отказ Шольца ехать на встречу в Киев. В конце месяца украинский представитель высмеял правительство Германии за промедление с оказанием военной помощи Украине и опубликовал в соцсетях фото улитки с приклеенным к ней патроном. Изображение он подписал фразой «Немецкое оружие для Украины уже в пути» и обвинил немецкого лидера в нехватке лидерства и мужества.

9 июля на сайте украинского внешнеполитического ведомства был опубликован указ о том, что Мельник уволен с должности. Это произошло после того, как дипломат разгневал ФРГ высказываниями о пособнике Третьего рейха Степане Бандере, назвав его «борцом за свободу». После этого Мельник признал, что оскорбления в адрес канцлера ФРГ Олафа Шольца были неуместны, но являлись «эмоциональной реакцией», которая соответствовала мнению всей Украины.