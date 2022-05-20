Посол Украины назвал сроки вступления страны в НАТО Украинский посол в Берлине Мельник не исключил, что страна вступит в НАТО после окончания спецоперации

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Украина, возможно, станет членом НАТО после окончания специальной военной операции, которую Россия развернула на территории страны, но не «в разгар войны», передаёт РИА Новости заявление украинского посла в Берлине Андрея Мельника. По его словам, альянс мог бы осуществить необходимые процедуры в короткие сроки, «необходимо лишь политическое решение».

Украина может стать членом НАТО не в разгар войны, но, возможно, сразу после, — заявил он.

Как считает Мельник, в случае присоединения Украины к альянсу «снизится угроза ядерной войны», поскольку Москва будет опасаться ответного удара.

15 мая Столтенберг предположил, что Киев сможет победить Москву при поддержке НАТО, и призвал наращивать военную помощь стране. Он отметил, что страны международной организации уже направили на Украину вооружение на миллиарды долларов. Ранее сенат США одобрил выделение более $40 млрд на военную и гуманитарную помощь Украине. Пентагон отправит Киеву 36 контрбатарейных радаров и 18 гаубиц.