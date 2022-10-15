Мельник предложил Шольцу способ, как быстрее поставить Киеву танки Welt am Sonntag: Мельник предложил Шольцу создать танковый альянс для поставок Киеву техники

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Андрей Мельник

Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник предложил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу создать в Европе танковый альянс, чтобы Киев смог скорее получить обещанные танки Leopard 2 и БМП Marder. Об этом Мельник рассказал в интервью газете Welt am Sonntag, назвав указанную технику, боеприпасы и артиллерию главным приоритетом.

Сейчас нам нужно как можно скорее получить все, что можно быстро доставить: танки Leopard 2 и Marder, больше артиллерии и боеприпасы. Это является главным приоритетом, — заявил он.

Мельник подчеркнул, что в 10 странах имеется 2000 танков Leopard 2 и если каждое из государств отдаст около 10%, то Украина сможет создать целую армию из 200 или более танков для наступления.

Бывший посол убежден, что Киеву нужно, чтобы ФРГ взяла на себя долгосрочные обязательства относительно военной поддержки Украины на ближайшие годы, особенно ВМС и ВВС. Он подчеркнул, что это необходимо сделать заранее, поскольку сроки ожидания тяжелой военной техники большие.

Ранее министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт заявила, что Берлин будет и дальше поставлять на Украину оружие. В частности, она пообещала системы ПВО IRIS-T, а также 100 танков из Греции и Словакии.