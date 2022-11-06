Мельник нахамил лидеру фракции СДПГ в бундестаге Экс-посол Украины в ФРГ Мельник нахамил лидеру фракции СДПГ в бундестаге Мютцениху

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Андрей Мельник

Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник нахамил лидеру парламентской фракции СДПГ Рольфу Мютцениху. Немецкий политик представляет себя невинной жертвой, отметил дипломат в Twitter, отреагировав на слова Мютцениха, что Киев внес его в «список террористов».

Мимими. «Списка террористов» украинского правительства не существует. Перестаньте представлять себя «невинной жертвой», — написал дипломат.

Лидер парламентской фракции СДПГ 5 ноября на дискуссионном съезде в Берлине рассказывал, что Украина внесла его в «список террористов», поскольку он выступал за решение конфликта на переговорах и призывал к прекращению огня. Мютцених добавил, что ему даже поступали угрозы. Политик пожаловался на дискриминацию людей, призывающих к урегулированию ситуации на Украине.

Ранее уже уволенный из послов Украины Андрей Мельник назвал немецкого депутата от оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Рюдигера Люкассена слугой президента России Владимира Путина. Таким образом он отреагировал на публикацию немецкого политика, в которой тот отметил, что Киев ежемесячно просит у ФРГ 500 млн и при этом отказывается вести переговоры с Москвой.