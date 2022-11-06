«Мельник №2 уже раздражает»: читателей Spiegel разозлил посол Украины в ФРГ Читателей Spiegel разозлил новый посол Украины в ФРГ Макеев из-за требований по оружию

Фото: Inna Borodaieva/Keystone Press Agency/Global Look press

Алексей Макеев

Посол Украины в Германии Алексей Макеев разозлил читателей немецкой газеты Der Spiegel требованием предоставить Киеву танки Leopard. В интервью изданию он заявил, что «видит повод для надежды» на то, что Берлин передаст Киеву все необходимое оружие. Дипломат подчеркнул, что эти боевые танки очень нужны, и призвал власти ФРГ закрыть въезд в страну для граждан России.

Пользователи Сети возмутились словами нового посла и увидели в нем скандального экс-посла Украины в Германии Андрея Мельника «номер два».

Читатель под ником Werner считает, что с приходом нового посла к должности «весь этот цирк» продолжается.

Этот Мельник II уже многих раздражает, — написал Ennamron.

Он добавил, что Макеев доказал, что может умело копировать Мельника в своих высказываниях.

Юзер под ником Wiso считает, что требования киевских властей свидетельствуют о желании новых жертв, а не решении конфликта.

Москва давно готова к переговорам, я это очень часто читаю и слышу, но Киев этого не хочет. Им нужны бесконечные деньги, и никто не контролирует, куда они идут, — высказался еще один пользователь.

Florian’у не понравилось, что украинский посол пытается указывать Германии, как она должна действовать.

Ранее Макеев в беседе с Bild am Sonntag сравнил нынешние темпы оказания Германией помощи Украине с еле плетущимся спорткаром на скоростной трассе. Он считает, что власти Германии тратят слишком много времени на слова и мало — на дело.