Мелитополь и ряд районов Запорожья вновь остались без света Член ВГА Запорожья Рогов: Мелитополь и несколько районов региона остались без света

В Мелитополе, а также в ряде других районов Запорожской области произошло массовое отключение электричества, заявил в Telegram-канале член военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов. По его словам, также без света могут оставаться жители Херсонской области. В настоящий момент ведутся работы по обнаружению причины блэкаута.

В Мелитополе массовое отключение электричества. Помимо Мелитополя проблемы с электроснабжением в Мелитопольском, Акимовском, Приморском, Бердянском, Куйбышевском и Пологоговском районах Запорожской области. Поступает информация о проблемах с энергоснабжением в Херсонской области, — написал Рогов.

При этом он подчеркнул, что в Энергодаре, где располагается Запорожская атомная станция, проблем с электричеством нет. Также электроснабжение сохраняется в населенном пункте Днепрорудный.

25 августа сообщалось о массовых отключениях электричества на подконтрольных России территориях Запорожской и Херсонской областей. Медучреждения в Херсонской области начали использовать электрогенераторы. При этом в военно-гражданской администрации региона отметили, что топлива для оборудования хватит ненадолго. В связи с этим больницы временно прекратят оказание плановой медпомощи и сосредоточатся только на экстренных случаях. В течение дня подача электроэнергии была восстановлена.