Меликов высказался по поводу задержания главы Чечни Меликов пообещал дать инциденту с задержанием главы МЧС Чечни объективную оценку

Фото: Head of Dagestan Press Service/via Global Look Press

Сергей Меликов

Инциденту с задержанием главы МЧС Чечни Алихaна Цакаева на КПП «Герзель» будет дана объективная оценка, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов в Telegram-канале. По его словам, участникам событий нужно довериться правоохранителям и перестать информационно «подогревать» ситуацию.

Я убежден в том, что инциденту будет дана объективная оценка, и он никак не скажется на добрых отношениях наших регионов, проверенных временем и многими испытаниями. Ведь именно на это сегодня так надеется наш общий враг. Мы не должны давать ему почву для провокаций, — написал Меликов.

Ранее Telegram-канал «Что там у дагестанцев?» опубликовал видео, на котором, предположительно, запечатлен момент задержания высокопоставленного чиновника из Чечни в Дагестане. На кадрах сотрудники правоохранительных органов силой выводят из салона автомобиля GMC мужчину, одетого в черное. Задержанный оказывал сопротивление и отказывался выполнять требования полицейских.

При этом в Кремле произошедшее комментировать отказались. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что вопросы о ситуации с задержанием Цакаева следует направить уполномоченным ведомствам, поскольку такие ситуации руководство страны не обсуждает.