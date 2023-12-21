«Мельчает немец»: военкор Коц высказался о боеготовности граждан ФРГ Военкор Коц высмеял число немцев, готовых защитить родину в случае нападения

Фото: bundeswehr.de

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц, комментируя данные о готовности 17% граждан ФРГ защищать свою страну в случае военного нападения, предположил, что нация мельчает. Репортер с иронией напомнил, кем ранее Германия была знаменита и предположил, каково бы им пришлось, если бы они наблюдали сегодняшнюю реальность.

В Германии (население которой — 84,4 млн человек) лишь 17% граждан заявили о готовности защитить страну в случае военного нападения, передает Stern. Еще 19% сказали, что «вероятно» готовы защитить страну. 61% — «вероятно» или «ни при каких обстоятельствах» не готовы. Мельчает немец. Карл Великий, Бисмарк и Гитлер, обнявшись, рыдают на том свете друг другу в жилетку, — написал он в Telegram-канале .

Тем временем ФРГ договорилась с Литвой о размещении в прибалтийской республике беспрецедентной по численности бригады бундесвера. В Литву прибудут 4,8 тысячи солдат и еще 200 гражданских служащих из Германии во втором квартале следующего года, они будут находиться близ Вильнюса и Каунаса. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что Литва превращается в плацдарм немецкой военщины. По ее словам, такая передислокация говорит о глобальном лицемерии руководителей НАТО.