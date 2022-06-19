Меланшон заявил о провале политики Макрона Глава левой коалиции Меланшон: выборы показали провал политики Макрона

Глава левой коалиции «Новый народный экологический и социальный союз» (Nupes) Жан-Люк Меланшон заявил, что предварительные итоги парламентских выборов во Франции говорят о провале политики президента Эммануэля Макрона. По его словам, сторонники Макрона завели страну в тупик, сообщает РИА Новости.

Это прежде всего поражение тех людей, которые бесконечно давали всем уроки, называли себя преградой для крайне правых, — отметил Меланшон.

Он указал на то, что ни одна из политических сил Франции не получила необходимого большинства в парламенте по результатам второго тура выборов.

Коалиция Макрона «Вместе!» пока лидирует на выборах, но не получит абсолютного большинства мест в Национальном собрании. Nupes показывает второй результат, партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» — третий.