Меланшон выиграл на выборах президента Франции в столичном регионе

Глава левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон, не попавший во второй тур выборов президента Франции, показал лучший результат в столичном регионе. За него отдали голоса 30,24% избирателей, действующий президент страны Эммануэль Макрон получил 30,19%, следует из данных МВД республики.

За главу правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен проголосовали 12,97% избирателей. Это третий результат в регионе.

В самой столице республики больше других получили Макрон (35,33%) и Меланшон (30,09%). Марин Ле Пен (5,54%) оказалась на шестом месте.

В целом по стране после подсчёта 97% бюллетеней Макрон идёт первым с 27,6% голосов, Ле Пен — вторая с 23,41%, Меланшон — третий с 21,95%.

Ранее стало известно, что о выходе во второй тур выборов действующего президента Франции Эммануэля Макрона и Марин Ле Пен было понятно уже после оглашения данных экзитполов. Согласно им, Макрон набрал 28,5% голосов, а Ле Пен — 24,2%. Второй тур выборов состоится 24 апреля.