Меган Маркл обвинили в «клеветнической кампании» против сводной сестры Mirror: Меган Маркл выиграла суд у сводной сестры Саманты по обвинению в клевете

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press

Меган Маркл

Сводная сестра жены британского принца Гарри Меган Маркл Саманта обвинила герцогиню Сассекскую в организации «клеветнической кампании» против нее, пишет Mirror. Родственница подала на Маркл в суд, обвинив герцогиню в распространении «разрушительной лжи» после ее интервью американской телеведущей Опре Уинфри и выхода документального фильма на Netflix, однако иск был отклонен.

Саманта утверждала, что Меган делала комментарии, пытаясь «демонизировать» ее и изобразить «лгуньей и искательницей славы», — говорится в публикации.

В судебных документах Саманта указала, что в 2017 и 2018 годах Меган «повесила трубку» во время ее звонка и в конечном итоге не пригласила на свадьбу с принцем Гарри никого из членов своей семьи, кроме матери. Сводная сестра герцогини также указала, что Меган Маркл прекратила общение со своим отцом после того, как он перенес два сердечных приступа.

Судья Шарлин Хонивелл отклонила иск Саманты Маркл, признав обвинения в диффамации несостоятельными. Сводная сестра также выражала несогласие с тем, как ее семья описана в книге-биографии «Обретение свободы. Гарри и Меган и создание современной королевской семьи». Судья постановила, что герцогиня не несет ответственности за содержание книги, поскольку не издавала ее.

Ранее Меган Маркл рассказала, что пережила травлю из-за рождения детей. По ее словам, пик издевательств и оскорблений, с которыми она столкнулась, пришелся на период беременности.