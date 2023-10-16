«Медведи и снайперы»: на Украине рассказали о судьбе уклонистов Business Insider: украинские уклонисты совершают трудный переход через Карпаты

Фото: МО Украины

Украинским уклонистам, пытающимся пересечь границу с Румынией, приходится действовать на свой страх и риск, сообщило Business Insider со ссылкой на украинский источник. По словам собеседника издания, гражданам, замыслившим побег, нужно преодолеть густой лес, где водятся медведи и встречаются снайперы.

Молодые ребята на пропускном пункте рядом с границей предупредили меня, что в лесах полно медведей и снайперов, — сообщил источник на Украине, который совершил неудачную попытку скрыться в Румынии.

Журналисты уточнили, что уклонистам приходится совершать тяжелый переход через Карпатские горы, где действительно полно медведей и волков. Информацию о снайперах сотрудникам издания подтвердить не удалось.

Ранее бывший советник офиса президента страны Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что порядок мобилизации на Украине будет ужесточаться, а в отношении уклонистов будут применяться более радикальные меры. По словам экс-советника, не исключено, что работодателей будут ограничивать в приеме на работу сотрудников, не состоящих на учете в военкомате. На кону вопрос выживания, поэтому отправляться в места боевых действий придется «многим, если не всем», заключил Арестович.