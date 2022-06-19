Медведева в Германии назвали «клоуном» Глава Мюнхенской конференции Хойсген назвал Дмитрия Медведева «клоуном»

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген позволил себе негативное высказывание в адрес заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева. Хойсген в ходе Международного симпозиума морских держав назвал Медведева «клоуном», передает Bild.

Медведев сегодня — клоун. Простите, я должен был это сказать, — заявил он.

Накануне Медведев написал в Telegram-канале, что обещания Еврокомиссии о «наступлении всемирного счастья» после вступления Украины в Евросоюз напоминают ожидание жителями СССР приближения коммунизма, обещанного Коммунистической партией Советского Союза.

Он подчеркнул, что Союз в итоге распался, а коммунизм так и не наступил. По мнению российского политика, аналогичный сценарий возможен в случае с ЕС, который может «исчезнуть», обманув ожидания «несчастных украинцев».