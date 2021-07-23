Медведев сравнил заявления по «Северному потоку — 2» с ритуальным танцем

Договорённости между Германией и США о возможных санкциях по «Северному потоку — 2» являются ритуальными танцами в знак признания успешности этого проекта. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью Deutsche Welle.

Это такой ритуальный танец, исполняемый европейскими политиками, а с другой стороны — американскими, чтобы признать факт того, что «Северный поток —2» состоялся, — отметил Медведев.

Он считает, что сделка между Берлином и Вашингтоном по газопроводу лучше, чем попытки уничтожить проект, который является очень важным для Европы. Медведев напомнил, что в планах США стояло зарабатывать деньги, поставляя в Европу свой сниженный газ.

21 июля США и ФРГ опубликовали совместное заявление. В нём было сказано о мерах поддержки Украины, европейской энергетической безопасности, а также об общих целях по защите климата. Кроме того, в соглашении указано, что Берлин будет добиваться продления контракта на транзит российского газа через территорию Украины на 10 лет после 2024 года. Германия будет готова выступать за санкции в отношении России, если российские власти начнут давить на другие страны, используя энергоресурсы, указано в заявлении.

Позже представитель американского Госдепартамента, комментируя достижения договорённостей по СП-2, заявил, что Вашингтон стремиться уберечь Киев от потерь доходов от транзита газа на как можно более длительный срок.