Медведев пригрозил ответными ударами в случае передачи РСЗО Украине Медведев назвал разумным решение США не давать Украине ракетные системы, способные ударить по России

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал разумным решение президента США Джо Байдена не поставлять Украине высокоточные реактивные системы залпового огня (РСЗО), способные ударить по России, передаёт ТАСС. По его словам, ответ Москвы не заставил бы себя долго ждать.

Иначе при атаке на наши города Вооружённые силы России исполнили бы свою угрозу и нанесли удары по центрам принятия этих преступных решений. Часть из них находится совсем не в Киеве. Что дальше, объяснять не надо, — сказал Медведев.

Президент США Джо Байден 30 мая заявил, что Вашингтон не будет отправлять Украине ракетные системы HIMARS. С их помощью могли быть нанесены удары по территории России. 21 мая президент США подписал законопроект, согласно которому Киеву направят военную, экономическую и гуманитарную помощь. Документ подразумевает и ряд ассигнований, связанных напрямую или косвенно с ситуацией на Украине. Белый дом увеличил сумму поддержки до $40 млн, хотя изначально Байден запрашивал $33 млн.

Позднее телеканал CNN сообщил, что американские военные могут объявить о новых поставках оружия Украине, включающих реактивные системы залпового огня HIMARS (High Mobility Advanced Rocket System), которые способны наносить удары на расстоянии до 300 км.