Медведчук заявил о процессе восстановления Руси Медведчук: на Украине начался процесс воссоздания Руси

Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Виктор Медведчук

На Украине идет процесс возрождения и восстановления исторических территорий Руси, написал в статье для сайта движения «Другая Украина» его лидер Виктор Медведчук. По его словам, история повторяется.

История повторяется, идет новый процесс воссоздания Руси и объединения ее исторических русских земель, — написал Медведчук.

По его словам, признание Крыма территорией России со стороны Вашингтона может раскрыть несостоятельность доводов украинского лидера Владимира Зеленского о причинах конфликта. Руководство Украины опасается именно такого развития событий, а не утраты территорий, указал Медведчук.

Зеленский пытался убедить Вашингтон, что конфликт на Украине имеет этнический характер и его решение может быть связано с разделением страны по этническому принципу. Но большая часть находящейся на исторических русских землях современной Украины, исходя из подобной логики, должна перейти под контроль России, считает Медведчук.

Ранее Медведчук заявил, что Зеленский ослабил позиции страны, поссорившись с Китаем. Киев из-за выходок главы государства еще и лишается поддержки Лондона, добавил политик. Политик пояснил, что Зеленский безосновательно обвинил КНР в поставках вооружений России, что Пекин решительно опроверг. Кроме того, он ввел санкции против ряда китайских компаний.