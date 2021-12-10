Медведчук заявил, что Киеву не по пути с НАТО

Киеву не по пути с НАТО. Об этом заявил глава политсовета партии «оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. его слова прозвучали в эфире телеканала UkrLive.

Медведчук заявил, что он не является сторонником вступления Украины в НАТО.

Я не просто это категорически утверждаю, я ведь привожу аргументы, что с НАТО нам не по дороге, что НАТО усугубит ситуацию и так достаточно критическую в вопросах экономики и социальной сферы, и политики. Что сегодня нейтральный статус, который уже провозглашался на Украине, должен продолжить существовать, и нам надо его развивать, — заявил политик.

При этом политик заявил, что Киеву необходимо налаживать отношения с Россией и странами СНГ, строить так называемую «прагматичную экономику».

Наладить те рынки сбыта продукции, которые действительно могут принести пользу для Украины. То есть реально наполнить доходную часть бюджета, чтобы не одалживать деньги... Для этого надо менять курс, — сказал Медведчук.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что каждое суверенное государство имеет право выбирать свой путь.

Перед этим МИД РФ заявил о необходимости официально дезавуировать решение саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году о том, что Украина и Грузия станут членами Альянса.

В заявлении МИД России говорится, что втягивание Украины в НАТО чревато появлением там ударных ракетных комплексов с минимальным подлётным временем к Центральной России, что создаёт неприемлемые угрозы безопасности для страны.