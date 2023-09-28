Медведчук: Западу выгодно поражение Украины

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Запад вполне устраивает поражение Украины, так как это принесет больше дохода ее кураторам, заявил политик, председатель Совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. По его словам, в этом году украинского президента Владимира Зеленского США встретили «с меньшей помпой, чем в прошлом году, и его визит не принес желаемых результатов».

Однако все это уводит от ответа, кто каких целей достиг и какой сценарий за этим стоит. США уже добились передела мировых рынков в свою пользу, фактически получив контроль над Европой, как политический, так и экономический. Военное присутствие американцев в Европе растет, американский ВПК получил такие заказы, о которых ранее и мечтать не мог, — сказал Медведчук.

Он считает, что Украина является «государством-смертником» и когда «наверху решат, что ее ресурс исчерпан, ее утилизируют». Поражение Киева в конфликте только усилит военные присутствие США в Европе, которая будет послушной под страхом «российской угрозы. А Украина станет «пугалом» для европейских политиков, сказал Медведчук.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут поддерживать оборону при наступлении российских войск и, вероятно, будут вынуждены отступать. По его словам, Киеву не хватает резервов для эффективного сопротивления всем атакам противника.