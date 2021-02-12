Медведчук: Украина не готова к конструктиву по Донбассу

https://static.news.ru/photo/3e22bfce-6dfc-11eb-b730-96000091f725_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Украина не готова к конструктивному диалогу по урегулированию конфликта в Донбассе даже спустя шесть лет со дня подписания Минских соглашений. Об этом заявил глава политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Установления мира на Донбассе так и не удалось достичь. Минские соглашения не выполняются, — считает политик.

По его мнению, Украина не демонстрирует готовности «к поиску точек соприкосновения и ведению конструктивного диалога» по вопросу мирного урегулирования. Медведчук процитировал заявление спецпредставителя главы ОБСЕ в контактной группе Хайди Грау о том, что переговоры сторон «к настоящему времени зашли в тупик».

Несмотря на заверения украинских властей, у официального Киева отсутствует политическая воля к разрешению конфликта и установлению мира на востоке страны, — подчеркнул Медведчук.

Он добавил, что реализация разработанного и представленного ранее его политической силой плана-концепции по урегулированию ситуации на востоке страны подразумевает комплекс шагов, которые позволят провести «мирную реинтеграцию Донбасса и сохранить единство Украины».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти Украины делают всё возможное, чтобы уклониться от собственных обязательств по выполнению Минских соглашений. По словам дипломата, в Комплексе мер по выполнению Минских соглашений содержатся конкретные договорённости между Киевом, Донецком и Луганском о мирном урегулировании конфликта, ставшего последствием государственного переворота на Майдане и силовой операции против Донбасса. Она подчеркнула, что жители самопровозглашённых ЛНР и ДНР отказались признать националистическую политику новой власти. Захарова напомнила, что документ одобрил Совет Безопасности Организации Объединённых Наций, после чего он стал частью международного права.

В результате действий киевских властей Донбасс, который должен был вернуться в состав Украины, напротив, всё больше от неё отдаляется. При этом руководство на Украине даже уже не пытается скрывать нежелание соблюдать Минские соглашения. Захарова напомнила, что президент Владимир Зеленский неоднократно подчёркивал, что эти договорённости нужны не для урегулирования конфликта, а для сохранения санкций в отношении России.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.

Также для урегулирования ситуации в 2015 году были разработаны так называемые Минские соглашения. Среди прочего документ предусматривает прекращение огня, вывод иностранной силы, обмен пленными, восстановление полного контроля над госграницей со стороны Украины. Официальный Киев и сепаратисты постоянно обвиняют друг друга в нарушении этих пунктов.

Рабочим органом для решения оперативных вопросов, требующих взаимодействия между противоборствующими сторонами, была признана Трёхсторонняя контактная группа. В неё входят представители Украины, ОБСЕ и России, писал NEWS.ru.