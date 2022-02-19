Медведчук рассказал, кто заработал на военной истерии на Украине

На военной истерии, нагнетаемой на Украине, заработали страны Запада. Такое мнение высказал глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. По его мнению, ежемесячные потери страны от паники из-за слухов о «вторжении России» составляют $2-3 млн, а всего страна уже потеряла около $12 млрд. Об этом политик написал в Telegram-канале.

США, Британия и другие страны, помогавшие Украине сопротивляться «неминуемой оккупации», под шумок военной истерии не только порешали свои внутренние проблемы, но и неплохо заработали. Сбыли ненужный военный хлам, впарили тепловозы по завышенной цене, подписали выгодные для себя торговые контракты, — отметил Медведчук.

Он также добавил, что общая сумма финансовой поддержки от стран ЕС, США, Канады и Японии составляет поряда 4 млрж евро. Однако политик подчёркивает, что эти деньги «не рожденственский подарок» и в любом случае не покрывают понесённые убытки.

Более того — Украину её западные партнеры бросили в долговую яму невиданной глубины. Зачем? А потому что нищим и бесправным государством очень легко управлять, — считает Медведчук.

Он полагает, что после массового оттока капиталов и бенства из страны инвесторов Украина будет вынуждена «пойти с протянутов рукой» к МВФ. Тот же, в обмен на кредит, потребует «очередные губительные реформы, ведущие Укарину в пропасть». Избежать подобного сценария можно только черех смену власти и переформатирование вутренней и внешней политики, убеждён Виктор Медведчук.

Ранее стало известно, что Всемирный банк готовится рассмотреть вопрос о выделении Киеву $350 млн на поддержку реформ. Об этом в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил глава Всемирного банка Дэвид Мэлпасс.

При этом экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что нагнетание угрозы «российского вторжения» Западом в результате привело к тяжёлым экономическим последствиям для страны. Он отметил, что действия западных государств носили характер «экономической диверсии». По словам экономиста, страны с рыночной экономикой, в том числе Украина, крайне уязвимы к информационным войнам.