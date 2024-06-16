Верховная рада Украины продолжит соблюдать линию президента Владимира Зеленского по мирным предложениям, озвученным российским лидером Владимиром Путиным, заявил в интервью ТАСС глава движения «Другая Украина», бывший лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. По его мнению, депутаты уже давно не представляют интересы граждан.

Верховная рада Украины давно не представляет интересы украинцев. Они полностью находятся под внешним управлением коллективного Запада и преступной своры нелегитимного Зеленского. Поэтому ждать от них каких-либо действий в интересах украинцев не приходится, они уже давно не являются представителями украинского народа, — уверен Медведчук.