Медведчук призвал уволить министра Криклия за дискриминацию прихожан УПЦ

https://static.news.ru/photo/68b7ea40-7a6c-11ea-a720-fa163e074e61_660.jpg Владислав Криклий Фото: mtu.gov.ua

Действия министра инфраструктуры Владислава Криклия являются дискриминационными по отношению к прихожанам канонической Украинской православной церкви (УПЦ), поэтому он должен быть уволен с занимаемой должности. Об этом заявил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и депутат Верховной рады Виктор Медведчук.

Он пояснил, что Криклий попросил предстоятелей Православной церкви Украины (ПЦУ) и Украинской греко-католической церкви Святославу освящать пасхальные куличи, которые затем будут бесплатно доставляться верующим в рамках соблюдения карантинного режима. При этом министр не упомянул о прихожанах УПЦ, чем, по мнению Медведчука, оскорбил людей и подверг их жизни здоровье опасности.

За подобные действия он должен быть отправлен в отставку ради торжества справедливости, утверждения идей гражданского равенства и сохранения межконфессионального мира в Украине, — цитирует оппозиционера ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что на Украине зафиксирован новый рекорд по числу заболевших коронавирусом. За сутки в стране выявлено 224 случая заражения.

В мире насчитывается 1,5 млн инфицированных. Скончались более 88 тысяч человек, выздоровели — свыше 330 тысяч.

В России на сегодняшний день зафиксировано 10,1 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 698 человек, умерли — 76.