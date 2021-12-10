Медведчук призвал покупать газ напрямую у России

Укhаине следует поупать газ напрямую у России. Сейчас страна также пользуется российским газом, но приобретает его у посредников и платит дороже. Об этом заявил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. Его заявление прозвучало в эфире телеканала UkrLive.

По словам политика, украинская труба в ближайшее время рискует превратиться в «музей металлопрома».

Мы не сможем сегодня обеспечить себя вот по этой схеме отбора газа из трубы: получения газа напрямую из России, а оформлением документов в Европе, потому что если уменьшится транзит или вообще перестанет, то где мы этот газ будем брать, где? На бирже в Дюссельдорфе? В Словакии? А Словакия, что ‒ газ добывает? Или Польша. Или Венгрия, из которой мы уже не получаем, потому что она уже получает газ через «Турецкий поток», — заявил Медведчук.

Он призвал перестать «закрывать глаза» и «дурить людей» относительно того, что Украина не покупает газ у России

А ведь это изменило бы ситуацию... Если бы мы подписали прямой контракт хотя бы в 2019 году, то цена на газ бы была в районе 175 долларов. 175 долларов, а не то, что происходит сегодня! — отметил политик.

Медведчук подчеркнул, что он не представлет, как страна переживёт зиму с существующими тарифами. Ответственность за сложившуюся ситуацию он возложил на действующую власть.

Ответственность за эти результаты того, как мы переживем, полностью ложится на власть. Это однозначно, я думаю, все это хорошо понимают, осознают, — резюмировал политик.

Украина перестала напрямую закупать газ у оссии с ноября 2015 года. Страна наполняет хранилища топливом, приобретённым по реверсу в Европе.

Ранее Медведчук призвал налаживать отношения с Россией и странами СНГ, строить так называемую «прагматичную экономику». Он также заявил, что Украине не попути с НАТО.