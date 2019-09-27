https://static.news.ru/photo/d1762156-e1ff-11e9-bb86-fa163e074e61_660.jpg Виктор Медведчук Фото: kremlin.ru

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук связал отставку спецпредставителя США по Украине Курта Волкера с непрофессионализмом и с тем, что он не смог проявить гибкость при урегулировании конфликта в Донбассе.

Политик считает, что Волкер обязан был придерживаться нейтральной позиции, чтобы иметь возможность наладить отношения со всеми участниками переговорного процесса и найти компромиссные решения по Донбассу.

Он не только занял позицию одной стороны — Порошенко, исповедовавшего идеологию антироссийской истерии, но и позволял себе крайне радикальные высказывания и оценки в адрес представителей России, Донецка и Луганска, — цитирует « 112 Украина » Медведчука.

Кроме того, он назвал действия и слова Волкера архинепрофессиональными.

Судя по всему, сегодня с этой оценкой согласились и в Вашингтоне, — добавил политик.

Ранее News.ru писал, что об отставке Курта Волкера стало известно 28 сентября. Причиной стала жалоба анонимного свидетеля о якобы имевшем место давлении Трампа на украинского лидера Зеленского.

Решение об уходе с поста было принято спустя несколько дней после публикации стенограммы разговора американского и украинского президентов, вызвавшего скандал в Вашингтоне.