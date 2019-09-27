Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук связал отставку спецпредставителя США по Украине Курта Волкера с непрофессионализмом и с тем, что он не смог проявить гибкость при урегулировании конфликта в Донбассе.
Политик считает, что Волкер обязан был придерживаться нейтральной позиции, чтобы иметь возможность наладить отношения со всеми участниками переговорного процесса и найти компромиссные решения по Донбассу.
Он не только занял позицию одной стороны — Порошенко, исповедовавшего идеологию антироссийской истерии, но и позволял себе крайне радикальные высказывания и оценки в адрес представителей России, Донецка и Луганска, — цитирует «112 Украина» Медведчука.
Кроме того, он назвал действия и слова Волкера архинепрофессиональными.
Судя по всему, сегодня с этой оценкой согласились и в Вашингтоне, — добавил политик.
Ранее News.ru писал, что об отставке Курта Волкера стало известно 28 сентября. Причиной стала жалоба анонимного свидетеля о якобы имевшем место давлении Трампа на украинского лидера Зеленского.
Решение об уходе с поста было принято спустя несколько дней после публикации стенограммы разговора американского и украинского президентов, вызвавшего скандал в Вашингтоне.
Ряд представителей Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции обратились к Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой о присоединении к Русской православной церкви (РПЦ). Собрание состоялось в Париже, сообщил заместитель управляющего делами Московской патриархии, епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
Он опубликовал фото письма в своём Telegram-канале, пишет ТАСС.
Сегодня (28 сентября 2019 года. — News.ru) клирики парижской Архиепископии собрались под председательством архиепископа Иоанна, чтобы обратиться к святейшему патриарху Кириллу...
Медведчук: причиной отставки Волкера стал архинепрофессионализм