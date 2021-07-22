Медведчук предложил создать газотранспортный консорциум

Глава политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук выступил за создание газотранспортного консорциума между Украиной, Россией и Евросоюзом. Свою идею он изложил, комментируя совместное заявление ФРГ и США по «Северному потоку — 2». Его слова приводит издание «Стена».

Вместо того чтобы вступать в сомнительные союзы и пытаться заручиться покровительством Запада, Киеву стоило реализовать давно разработанный проект трёхстороннего газотранспортного консорциума при участии ЕС как потребителя российского газа и РФ как его поставщика и гаранта заполненности украинской ГТС голубым топливом, — заявил Медведчук.

Политик также отметил необходимость модернизации газотранспортной системы Украины и озвучил мысль о привлечении для этого финансирования от предполагаемых участников консорциума. Кроме того, Медведчук считает, что такое образование могло бы стать драйвером для перезагрузки отношений между Украиной и Россией.

Создание трёхстороннего газотранспортного консорциума — вопрос, который созрел и перезрел — могло бы стать драйвером «перезагрузки» отношений между Украиной и Россией. И необходимость такой «перезагрузки» у меня лично сомнений не вызывает, — сказал Виктор Медведчук.

При этом само совместное заявление Берлина и Вашингтона политик сравнил с холодным душем для власти Украины и назвал его стратегическим проигрышем Киева.

Ранее было опубликовано совместное заявление США и ФРГ, в котором страны заявили о мерах по поддержке Украины, европейской энергобезопасности и общих целях по защите климата на планете. Также в этом заявлении сформулированы некоторые условия для работы газопровода «Северный поток — 2». В частности, Вашингтон и Берлин подчеркнули, что в интересах Европы и Украины продолжение транзита российского газа через эту страну после 2024 года. Германия обязалась использовать все возможные средства влияния, дабы пролонгировать транзитный контракт между Москвой и Киевом. В числе мер — санкции, которые могут быть применены к России, если та будет использовать энергетику как оружие против стран Запада.