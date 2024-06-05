Медведчук озвучил судьбу Украины на фоне «множимого беззакония» Зеленского Медведчук: Украина погибнет из-за «множимого беззакония» Зеленского

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский, чьи полномочия истекли 20 мая, «узурпирует власть» и «множит беззаконие», заявил газете «Комсомольская правда» председатель движения «Другая Украина», доктор юридических наук Виктор Медведчук. По его словам, подобные действия рано или поздно приведут к гибели страны.

Идет не только отстранение украинского народа от власти, но и дальнейший захват органов власти не столько Зеленским, который просто постоянно делает финты ушами, сколько представителями западных спецслужб. <...> Зеленский множит в стране беззаконие, которое обернется безвластием и гибелью страны, — констатировал он.

Медведчук подчеркнул, что народ страны буквально «отстранили от власти». И руку к этому приложили западные спецслужбы: США и Великобритании.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Зеленский, чей срок полномочий истек 20 мая, узурпировал власть, отменив выборы в стране. Попытки украинского руководства оправдать военным положением нахождение Зеленского у власти противоречат конституции республики, подчеркнул парламентарий.

При этом сам Зеленский не сомневается в законности своего пребывания у власти. В интервью ряду СМИ он заявил, что его не волнуют рассуждения о его нелегитимности после 20 мая, когда истек срок его полномочий.