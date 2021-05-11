Медведчук останется на Украине, несмотря на обвинения в госизмене

https://static.news.ru/photo/e95173fc-b26e-11eb-968a-96000091f725_660.jpg Виктор Медведчук Фото: MedvedchukVV/facebook.com

Глава политического совета оппозиционной партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук не планирует уезжать с Украины, несмотря на обвинения в государственной измене и проведение обысков у него в доме. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Илья Кива. Его слова приводит Telegram-канал PavlovskyNews.

Чтобы Виктор Владимирович Медведчук в Россию уехал? Этого никто никогда не дождётся. Виктор Владимирович Медведчук находится в стране и, по большому счёту, где-то так же, как и я, сейчас улыбается, сидя в своём кабинете, — сообщил Кива.

В ОПЗЖ считают противозаконным предъявление обвинения в государственной измене Виктору Медведчуку и его соратнику Тарасу Козаку. Об этом говорится в официальном заявлении политической силы. Депутаты отметили, что «карательная машина полицейского государства» пошла на новые беззаконные действия.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подтвердила предъявление обвинений Козаку и Медведчуку по двум статьям Уголовного кодекса Украины, в том числе о госизмене. Ранее она написала об этом на своей странице в Facebook, не назвав фамилии депутатов.

11 мая силовики пришли к дому Медведчука в Киеве на улице Монтажников для проведения обысков. Оцепление возле здания было выставлено бойцами СБУ «Альфа». Местонахождение Медведчука неизвестно.