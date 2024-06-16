Медведчук оценил, признают ли другие страны нелегитимность Зеленского Медведчук: скоро все больше стран начнут признавать нелегитимность Зеленского

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Владимир Зеленский

Нелегитимность президента Украины Владимира Зеленского является бесспорной и очевидной, заявил в интервью ТАСС глава движения «Другая Украина», бывший лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. Он выразил уверенность, что вскоре все больше государств начнут это признавать.

Однозначно, ведь то, что он нелегитимен, является очевидным, бесспорным. И сделан этот вывод в полном соответствии с Конституцией Украины, — заявил Медведчук.

Политик добавил, что украинский лидер сам передал этот «козырь» в руки оппонентам. При этом Медведчук отметил, что сегодня у Зеленского все больше противников как внутри Украины, так и за ее пределами. Он усомнился, что лидеры других стран будут подписывать какие-либо документы с нелегитимным президентом, обманувшим свой народ.

Обещал мир — принес войну, обещал достаток — принес нищету, обещал жизнь, а послал сотни тысяч на верную гибель, а половина страны вынужденно покинула ее. Кому нужен такой президент? — заключил Медведчук.

Ранее глава движения «Другая Украина» назвал мирную инициативу президента России Владимира Путина последним шансом для Украины. По мнению Медведчука, только так страна может сохранить государственность.