Медведчук оценил потери Украины из-за российских санкций

https://static.news.ru/photo/c2d9a8e8-13a4-11eb-af1d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergei Chuzavkov/Global Look Press

Потери Украины от ответных санкций России в 20 раз превышают то, что страна получила, переориентировав экспорт в Европу. Об этом заявил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

В целом по стране мы получили негатив в экономике, причём он очень серьёзный, этот негатив, исчисляется миллиардами долларов, — цитирует его RNS.

По словам Медведчука, украинские власти «явно не в интересах» страны присоединились к европейским санкциям против РФ. Это привело в итоге к утрате экспорта в Россию.

Политик отметил, что его партия ещё в 2019 году подняла вопрос об отмене санкций. Однако оппозиция может говорить только об одностороннем шаге, чего недостаточно. При этом он добавил, что в результате недавнего визита в Москву и встречи с российским руководством всё же удалось добиться снятия санкций с трёх украинских предприятий.

Как ранее писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин заявил, что Москва не может принять в одностороннем порядке решение об отмене санкций в отношении Украины. Дело в том, что инициатором ограничений выступала не российская сторона, они вводились как ответная мера. Тем не менее в ходе беседы с Медведчуком он предложил готовиться к взаимному отказу от таких мер.