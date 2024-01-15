Медведчук оценил изъятие детей у украинских беженцев на Западе Медведчук: украинских беженцев на Западе считают людьми третьего сорта

Фото: Christoph Reichwein/dpa/Global Look Press

Массовое изъятие детей у украинских беженцев в Европе показывает, что украинцев там считают людьми третьего сорта, заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в статье для медиаплатформы «Смотрим». По его словам, количество подобных случаев составляет «минимум 240».

Все это говорит о том, что украинцев в Европе считают третьим сортом. И сказки Зеленского о том, что ими в Европе все восхищаются, совершенно не соответствуют действительности. Ювенальная машина ЕС активно перерабатывает ментальность и национальные корни маленьких украинцев, отказывая им в национальной идентичности и обрывая связи с биологическими родителями, — заявил Медведчук.

Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявлял, что в европейских странах стали изымать детей у беженцев с Украины, причем предлоги для этого зачастую бывают надуманными. Например, это может произойти из-за того, что мать сильно накричала на ребенка. Об инцидентах с изъятием детей рассказывают жители Днепропетровска, Киева, а также регионов Западной Украины.

До этого сообщалось, что британские педофилы едут в Польшу под предлогом оказания гуманитарной помощи беженцам с Украины, среди которых тысячи детей без сопровождения. За последние шесть недель как минимум 10 осужденных за сексуальные преступления предприняли попытку посетить страну «по очевидным причинам».