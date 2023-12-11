Медведчук оценил деятельность Зеленского на Украине Медведчук: Зеленский с подачи США превратил Украину в зону отчуждения

Фото: kremlin

Виктор Медведчук

Владимир Зеленский с подачи США превратил Украину в зону отчуждения, заявил украинский оппозиционер, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук на платформе «Смотрим.ру». Он добавил, что денег Киеву будут давать все меньше и меньше.

Американцам выгодно было экономически утопить Европу и изолировать ее от набирающей силу России, что они и сделали. При этом Украина рассматривается вовсе не как витрина Запада, а как серая зона отчуждения. И Зеленский сделал все, чтобы Украина такой серой зоной стала, — написал Медведчук.

Ранее Медведчук заявил, что западный вектор развития, который выбрала Украина, привел страну к потери государственности. По его словам, НАТО не собирается воевать за Украину, но ее подталкивают к войне, снабжают оружием, пользуются ей «как тараном против России».

Медведчук также писал, что Украина не сможет существовать без внешних вливаний. Политик пояснил, что пока Запад еще поддерживает «безумную политику» Киева, но ситуация может измениться. Он добавил, что Украина за это время успела превратиться в страну-банкрота.